UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,07

EUR

51,19

--0,15

Наличный курс:

USD

45,03

44,90

EUR

51,75

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Закупочные цены на свиней живым весом на 28 сентября - 4 октября 2026

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине / Pixabay

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 21-27 сентября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 77-78 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены закупки живца на 2 сентября варьировали в широком диапазоне - от 70 до 73+ грн/кг, эпизодически встречались и более высокие ценовые предложения.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 28 сентября - 4 октября 2026
Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (74,13 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,63 евро/кг (32,21 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,47 злотых/кг (52,15 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00 – 5,60 злотых/кг (46,67 – 65,34 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 28 сентября - 4 октября 2026
Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,66 (-2%) €/кг в ЕС;
  • 1,02 (+1%) €/кг в Бразилии;
  • 1,60 (-6%) €/кг в США;
  • 1,25 (-5%) €/кг в Канаде.

Ценовая динамика на ключевых мировых рынках остается разнонаправленной: в странах Европейского Союза, США и Канаде цены продолжают снижаться, тогда как на рынках Латинской Америки наблюдается тенденция к их росту.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности