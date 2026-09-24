Закупочные цены на свиней живым весом на 28 сентября - 4 октября 2026

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 21-27 сентября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 77-78 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены закупки живца на 2 сентября варьировали в широком диапазоне - от 70 до 73+ грн/кг, эпизодически встречались и более высокие ценовые предложения.

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (74,13 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,63 евро/кг (32,21 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,47 злотых/кг (52,15 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00 – 5,60 злотых/кг (46,67 – 65,34 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,66 (-2%) €/кг в ЕС;

1,02 (+1%) €/кг в Бразилии;

1,60 (-6%) €/кг в США;

1,25 (-5%) €/кг в Канаде.

Ценовая динамика на ключевых мировых рынках остается разнонаправленной: в странах Европейского Союза, США и Канаде цены продолжают снижаться, тогда как на рынках Латинской Америки наблюдается тенденция к их росту.