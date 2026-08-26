Европейская свинина дешевле украинской: импорт в Украину вырос вдвое

За январь-июль 2026 года Украина увеличила импорт охлажденной и мороженой свинины в 2,2 раза – до 22,7 тыс. тонн. Росту поставок способствовали более выгодные цены на европейское сырье и увеличение беспошлинной квоты с ЕС до 45 тыс. тонн, однако импорт остается относительно небольшим по сравнению с внутренним производством и не создает критического давления на рынок.

Об этом Delo.ua сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины".

Европейская свинина дешевле украинской

По итогам января-июля 2026 Украина импортировала 22,7 тыс. тонн охлажденного и мороженого мяса свиней на $54,7 млн.

"По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объем импорта вырос в 2,2 раза в натуральном выражении и в 2,1 раза в денежном", - сообщили в ассоциации.

Активизация импорта свинины в большинстве случаев происходит тогда, когда это экономически оправдано. Разница украинских и европейских котировок в первой половине года и в начале второй служила стимулом для оживления поступлений импортной свинины, отметили в профильной ассоциации.

Например, в конце первого полугодия внутренние котировки свинины превышали среднеевропейские на 6-7%, а разрыв с ведущими странами-производителями колебался от 10% до почти 30%.

Доступность более дешевого зарубежного сырья традиционно побуждает переработчиков и ритейлеров снижать затраты на заготовку, что негативно влияет на спрос на отечественную свинину, усиливает конкуренцию среди местных поставщиков и давит на закупочные цены.

Дополнительным фактором роста импорта свинины в этом году стало вступление в силу обновленного Соглашения о торговле между Украиной и Европейским Союзом в конце 2025 года.

Импорт свинины растет, но пока не угрожает производителям

Согласно пересмотренным договоренностям, с 2026 года годовая квота для беспошлинных поставок свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней увеличилась с 20 до 45 тыс. тонн. Если в предыдущие годы темпы поступления импортной свинины после исчерпания квот замедлялись, то с этого года эта "планка" выше.

"Вместе с тем половину квотированного объема исчерпали только в конце июля, а объемы, завезенные за семь месяцев года, не превышают десятой части внутреннего промышленного производства свинины", - рассказали в профильной ассоциации.

Несмотря на активизацию импорта, украинское свиноводство постепенно восстанавливает производственные показатели. За последние пять лет количество промышленных площадок сократилось как минимум на 15%, а общее поголовье свиней на четверть. В то же время, за январь-июль 2026 года реализация на убой на предприятиях превысила довоенный уровень, а промышленное поголовье выросло на 9% за год.

В Ассоциации "Свиноводы Украины" также сообщалось, что рост себестоимости производства свинины в Украине продолжает расти. В первом полугодии 2026 года средняя себестоимость выращивания выросла до 61,4 грн/кг без НДС против 53,7 грн/кг годом ранее. На фоне удорожания кормов, электроэнергии, горючего и других расходов большинство операторов отрасли вошли во второе полугодие на грани окупаемости или рентабельности.