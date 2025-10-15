Украина и ЕС договорились об обновленных условиях торговли агропродукцией

Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции в ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, решение вступит в силу через 15 дней (29 октября) .

Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году.

Качка уточнил, что решение является двусторонним и действует бессрочно.

Следующий пересмотр в сторону увеличения доступа на рынок ЕС намечен на 2028 год.

Напомним, 13 октября Совет Европейского Союза решил снизить или полностью отменить пошлины на сельскохозяйственные товары из Украины, в том числе молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.

Однако для "чувствительных" товаров, таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС остается ограниченным в соответствии с квотами.

Какими будут квоты на агропродукцию

Качка ранее отмечал, что обновление соглашения позволит сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций, тогда как при отсутствии таких изменений потенциальные потери Украины оценивались в $800 млн.

По словам чиновника, из 40 квот на экспорт украинской продукции в страны ЕС пять будут либерализированы в целом (грибы, продукты из ферментированного молока, пищевые примеси), в четырех квотах либерализованы отдельные товары (например, виноградный сок, фруктозу, более жирные виды сухого молока), а четыре квоты перекомпоновано.

Качка отметил, что размер квот на мед увеличен с 2021 года на 483,3% (до 35 тыс. тонн), сахар и обработанный крахмал – на 400% (до 100 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно), ячменную сечку и крупы; зерновые, обработанные иным образом – на 335,8% (до 34 тыс. тонн), отруби, лузги и остатки – на 286% (до 85 тыс. тонн).

Квоты на экспорт сухого молока возрастут на 208% (до 15,4 тыс. тонн), яиц – на 200% (до 18 тыс. тонн), солода, обработанных томатов и переработанных сахарных продуктов – на 150% (до 17,5 тыс. тонн, 25 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн) 24,4 тыс. тонн), сливочное масло – на 133,3% (до 7 тыс. тонн), овес – на 92,5% (до 7,7 тыс. тонн), кукурузу – на 53% (до 1 млн тонн).

Как уточнил Качка, на 50% увеличены квоты на экспорт молока, сливок, сгущенки (до 15 тыс. тонн), чеснока (до 750 тонн), другие сахаров (до 30 тыс. тонн), сока яблочного (до 30 тыс. тонн), продуктов из обработанного сливочного масла (до 3 тыс. тонн), маннитол-сорбитола (до 150 тонн), переработанных зерновых продуктов (до 3 тыс. тонн).

Также квоты на экспорт сахарных сиропов вырастут на 35% (до 2,8 тыс. тонн), мяса птицы – на 33,3% (до 120 тыс. тонн), пшеницы – на 30% (до 1,3 млн. тонн), этанола – на 25% (до 125 тыс. тонн) и 2,5 тыс. тонн.

Как объяснил Качка, в шести квотах, в которых объем меньше уровня 2024 года (сухое молоко, яйца, мед, пшеница, ячмень и кукуруза), условия торговли позволяют поддерживать объемы экспорта.

"И только для трех товаров объемы меньше, чем при преференциях, но мы минимизировали вред", - отметил Качка.

Согласно имеющимся данным, речь идет о мясе птицы, сахаре и яблочном соке, экспорт которых в 2024 году из Украины в ЕС составил соответственно 136,6 тыс. тонн, 331,8 тыс. тонн и 78,2 тыс. тонн.

Почему отменили торговый безвиз Украины с ЕС

ЕС решил не продолжать действие введенных в 2022 году автономных торговых преференций для Украины, известных как "торговый безвиз ". После этого торговля с Украиной в ЕС с 6 июня должна проходить по "довоенным" правилам. В то же время, Еврокомиссия обещала провести переговоры о внесении изменений Соглашения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и ЕС, которые могут предусматривать пересмотр квот.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.