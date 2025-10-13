ЕС смягчил таможенный режим для отдельных сельхозпродуктов из Украины

13 октября Совет Европейского Союза решил уменьшить или полностью отменить пошлины на сельскохозяйственные товары из Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные продукты.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Это решение является частью пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной.

Доступ Украины к рынку ЕС будет зависеть от постепенного приведения в соответствие со стандартами ЕС национальным требованиям в животноводстве, агрохимикатам и ветеринарным препаратам.

Однако для "чувствительных" товаров, таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС остается ограниченным в соответствии с квотами.

Документ учитывает специфические потребности отдельных сельскохозяйственных секторов ЕС, вводя надежный механизм защиты европейских фермеров.

Полная либерализация будет рассматриваться только для отдельных нечувствительных товаров, таких как молоко и молочная продукция.

Решение еще предстоит утвердить Комитет ассоциации между ЕС и Украиной.

Какими будут квоты на агропродукцию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка ранее отмечал, что обновление соглашения позволит сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций, тогда как при отсутствии таких изменений потенциальные потери Украины оценивались в $800 млн.

По словам чиновника, из 40 квот на экспорт украинской продукции в страны ЕС пять будут либерализированы в целом (грибы, продукты из ферментированного молока, пищевые примеси), в четырех квотах либерализованы отдельные товары (например, виноградный сок, фруктозу, более жирные виды сухого молока), а четыре квоты перекомпоновано.

Утка отметил, что размер квот на мед увеличен с 2021 года на 483,3% (до 35 тыс. тонн), сахар и обработанный крахмал – на 400% (до 100 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно), ячменную сечку и крупы; зерновые, обработанные иным образом – на 335,8% (до 34 тыс. тонн), отруби, лузги и остатки – на 286% (до 85 тыс. тонн).

Квоты на экспорт сухого молока возрастут на 208% (до 15,4 тыс. тонн), яиц – на 200% (до 18 тыс. тонн), солода, обработанных томатов и переработанных сахарных продуктов – на 150% (до 17,5 тыс. тонн, 25 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн) 24,4 тыс. тонн), сливочное масло – на 133,3% (до 7 тыс. тонн), овес – на 92,5% (до 7,7 тыс. тонн), кукурузу – на 53% (до 1 млн тонн).

Как уточнил Утка, на 50% увеличены квоты на экспорт молока, сливок, сгущенки (до 15 тыс. тонн), чеснока (до 750 тонн), другие сахаров (до 30 тыс. тонн), сока яблочного (до 30 тыс. тонн), продуктов из обработанного сливочного масла (до 3 тыс. тонн), маннитол-сорбитола (до 150 тонн), переработанных зерновых продуктов (до 3 тыс. тонн).

Также квоты на экспорт сахарных сиропов вырастут на 35% (до 2,8 тыс. тонн), мяса птицы – на 33,3% (до 120 тыс. тонн), пшеницы – на 30% (до 1,3 млн. тонн), этанола – на 25% (до 125 тыс. тонн) и 2,5 тыс. тонн.

Как объяснил Качка, в шести квотах, в которых объем меньше уровня 2024 года (сухое молоко, яйца, мед, пшеница, ячмень и кукуруза), условия торговли позволяют поддерживать объемы экспорта.

"И только для трех товаров объемы меньше, чем при преференциях, но мы минимизировали вред", - отметил Качка.

Согласно имеющимся данным, речь идет о мясе птицы, сахаре и яблочном соке, экспорт которых в 2024 году из Украины в ЕС составил соответственно 136,6 тыс. тонн, 331,8 тыс. тонн и 78,2 тыс. тонн.

Почему отменили торговый безвиз Украины с ЕС

13 мая 2024 года Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Некоторые соседние страны не желают расширять доступ к рынку, которая является мощным сельскохозяйственным производителем, опасаясь, что это нанесет ущерб их фермерам и вызовет возмущение.