После экспортных пошлин переработка рапса в Украине в сентябре выросла до рекордного объема

Неравномерное и непостоянное предложение подсолнечника от аграриев не позволяло формировать достаточные запасы на маслодобывающих предприятиях в течение прошлого маркетингового года (МР 24/25), который закончился 1 июля 2025 года. Некоторые перерабатывающие предприятия прекращали переработку семян подсолнечника и переходили на сою, а некоторые просто останавливались из-за отсутствия экономической целесообразности.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает пресс-служба ассоциация «Укролияпром»

Отмечается, что в прошлом маркетинговом году заводы не смогли привлечь рапс на переработку из-за его массового экспорта (около 90% его производства).

Аналитики отмечают значительное наращивание переработки сои до 2,6 млн. тонн и рекордный рост производства и экспорта соевого масла и шрота. Экспорт масла соевого в 2024/25МГ вырос против соответствующего периода 2023/24 МГ в натуральном выражении на 52,5%, в стоимостном – на 98%. Экспорт соевого шрота вырос соответственно на 95% и 54,4%.

В "Укролияпроме" отмечают, что это свидетельствует о спросе на соевое масло и шрот во многих странах мира, в частности ЕС, и уникальные возможности наращивания внутренней переработки сырья и роста производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.



Новые пошлины на сою и рапс

Аналитики отмечают, что для нового 2025/26 МГ главной особенностью является создание в Украине условий для максимальной переработки семян и сои в Украине.

В "Укролияпроме" напоминают, что с 4 сентября 2025 года были введены ставки экспортной пошлины в размере 10% на соевые бобы и семена рапса.

Сезон переработки семян рапса урожая в 2025 году начался в июле текущего года. В июле-августе было переработано в масло только около 60 тысяч тонн рапса, что позволило произвести и экспортировать 25,0 тысяч тонн рапсового масла.

В сентябре 2025 года, в условиях действия экспортных пошлин на семена рапса, переработка его на отечественных предприятиях выросла до рекордного за все годы месячного объема в 250 тысяч тонн.

Производство достигло 120 тысяч тонн, из которых экспортировано 108,8 тысячи тонн на 121,9 млн. долларов США. Рост против соответствующего периода в прошлом году составил соответственно в 2,8 и 3,3 раза. Стоимость одной тонны экспортируемого масла выросла в текущем маркетинговом году по сравнению с прошлым годом до 1120,4 долл./т, или на 171,4 долл./т.

Кто покупает

В сентябре 2025 года основными потребителями украинского рапсового масла были страны ЕС, импортировавшие из Украины 92 тыс. тонн, или 84,5% от общего экспорта данной продукции из Украины.

Среди стран ЕС крупнейшими импортерами были:

Нидерланды –29,0 тыс. тонн (27%),

Бельгия -15,5 тыс. тонн (14,2%),

Испания – 14, 4 тыс. тонн (13,2%),

Польша –13,5 тыс. тонн (12,4 %).

В другие страны мира экспортировано 16,8 тыс. тонн (15,5%). В частности, в Сингапур было экспортировано 13,9 тысяч тонн (15,5 %).