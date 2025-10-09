Украинская соя дешевеет: трейдеры ждут наплыва предложения с полей

В Украине экспортные цены на сою с ГМО снизились на 5–10 долларов за тонну – до уровня $388–390/т (16 800–17 000 грн/т) с доставкой в черноморские порты. Снижение связано с ожиданием увеличения предложения после урегулирования экспорта без уплаты пошлины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Зерновая биржа Украины.

Цены на сою в Украине снизились

После урегулирования процедуры экспорта сои и рапса без уплаты пошлин в Украине наблюдается снижение экспортных цен на сою. В сентябре трейдеры предлагали повышенные цены для оперативных поставок, пытаясь компенсировать дефицитные объемы отгрузки за границу.

В то же время введение несогласованного закона об уплате пошлины, который вступил в силу 4 сентября, фактически привело к остановке экспорта. В результате за первый месяц сезона 2025/26 маркетингового года экспорт сои сократился до 78 тыс. тонн, в то время как в сентябре 2024 года он составил 246 тыс. тонн. Для сравнения, за весь предыдущий сезон 2024/25 Украина экспортировала 4,13 млн тонн сои.

За неделю экспортные цены на сою с ГМО в Украине снизились на 5–10 $/т — до 388–390 $/т или 16 800–17 000 грн/т с доставкой в черноморские порты. Снижение связано с ожиданием увеличения предложения от агропроизводителей, ранее откладывавших продажу до окончательной отмены пошлины.

Затяжные дожди замедлили сбор урожая сои и подсолнечника, что привело к задержкам в поставках сырья. Поэтому перерабатывающие предприятия активнее скупают все виды масличных культур, чтобы обеспечить стабильную работу своих заводов.

По состоянию на 3 октября 2025 года в Украине соей обмолочено только 46% площадей – это около 1 млн га, собрано 2,22 млн тонн при средней урожайности 2,22 т/га. В прошлом году на эту же дату было собрано 4,28 млн тонн с 74% площадей и урожайностью 2,17 т/га.

Из-за ограниченного предложения подсолнечника переработчики повысили закупочные цены на сою с ГМО на 100–200 грн/т до 16 500–17 000 грн/т с доставкой на завод.

В то же время, цены на сою без ГМО остаются стабильными — 18 000–18 200 грн/т или 420–430 $/т с доставкой в черноморские порты. Спрос на нее остается умеренным, ведь в ЕС подешевел соевый шрот без ГМО из-за роста производства местного рапсового шрота.

По данным Еврокомиссии, импорт сои в ЕС с начала сезона 2025/26 (1 июля - 5 октября) снизился на 4% - до 3,283 млн т, а импорт соевого шрота - на 1%, до 4,77 млн т. Импорт рапса сократился на 30%, до 1,03 млн т.

Бразилия - 1,85 млн т (в прошлом году - 2,150 млн т);

США – 970 тыс. т (в прошлом году – 909 тыс. т);

Украина – 345 тыс. т (в прошлом году – 238 тыс. т).

Напомним, что закон, подписанный президентом 2 сентября, предусматривает освобождение агропроизводителей и кооперативов от уплаты пошлин при экспорте собственно выращенной продукции. Однако на практике механизм не работал, ведь аграрии не имели возможности документально доказать, что продукция действительно была выращена ими.

Из-за этого рынок оказался в кризисной ситуации: экспорт соевых бобов и семян рапса был фактически заблокирован, а производители несли убытки. Ряд профильных ассоциаций - Всеукраинский аграрный совет (УАР), Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), Украинская зерновая ассоциация (УЗА), Украинская аграрная конфедерация - неоднократно обращались в Кабмин и Верховную Раду с призывами отменить или просмотреть 10%-ную пошлину.