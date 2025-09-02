Зеленский подписал закон об экспортной пошлине на сою и рапс

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на странице закона 4536-IX.

Соответствующие положения были включены в Сравнительную таблицу в проект Закона №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Их назвали "соевыми правками".

Речь идет о предложении установить пошлину на:

соевые бобы – в размере 10%;

– в размере 10%; семена рапса или кользы – также в размере 10%.

Размер пошлины будет поэтапно уменьшаться с 1 января 2030 года, пока не достигнет 5%.

Кроме того, документ предусматривает создание Государственного фонда поддержки сельскохозяйственных производителей, который будут наполнять поступлениями от экспортных пошлин на сою и рапс.

Закон был принят Верховной Радой еще 16 июля. 42 дня он лежал без подписи президента.

Верховная Рада Украины 18 июня 2025 года не приняла соответствующие поправки к законопроекту №13134, которые предусматривали введение 10% вывозной пошлины на сою и рапс, поэтому их решили протащить снова, но уже в другом законопроекте.

"Прошло 15 августа, когда оно типа должно было заработать, а подписи все равно не было. Злые языки, начали говорить, что пришло сообщение от американских компаний, которые спросили почему за их счет решили поощрить украинских олигархов… А потом просто 2 сентября закон подписали. Через 1,5 месяца задержки", - комментирует народный депутат Ярослав Желе.

По словам соавтора правки - заместителя председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития - Дмитрия Кисилевского, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки - в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз - экспорт рапсового шрота, на почти 50% - экспорт шрота.

Позиция аграриев

Компании, работающие на зерновом рынке, были обеспокоены информацией о возможном введение экспортных ограничений (пошлин и/или квот) на экспорт сои и рапса из Украины в ЕС.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Напомним, что в Европейская Бизнес Ассоциация ранее отмечали недопущение каких-либо ограничительных мер по экспорта масличных культур .

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.