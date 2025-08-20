Запланована подія 2

УКАБ прогнозирует уменьшение урожая зерновых и масличных культур в 2025 году

Урожай пшеницы и сои в Украине снизится / Depositphotos

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) обновил прогноз урожая на 2025/26 год маркетинговый год. По оценкам аналитиков, валовой сбор зерновых и масличных культур составит около 73,4 миллиона тонн, что на 5% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УКАБ.

Ожидается, что урожай зерновых будет на уровне 54,6 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя прошлого года. При этом валовой сбор масличных культур прогнозируется на уровне 18,8 миллиона тонн, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Наибольшее падение демонстрирует пшеница: несмотря на увеличение площадей под культурой на 2%, урожайность снизилась на 17%, так что ожидаемый объем составляет 21 миллион тонн, что на 6% меньше, чем в прошлом. В то же время урожай кукурузы останется почти на уровне прошлого года — 26,7 миллиона тонн, ведь урожайность продолжает оставаться низкой.

По прогнозу, валовой сбор ячменя составит 5,2 миллиона тонн, что всего на 1% меньше прошлогоднего уровня. Ситуация с масличными культурами менее оптимистичная: урожай подсолнечника уменьшится на 7% до 10,1 миллиона тонн, а сои - на 19% до 5,4 миллиона тонн, что связано с сокращением посевных площадей и падением урожайности. Валовой сбор рапса прогнозируется на уровне 3,3 миллиона тонн, что на 8% меньше, чем в прошлом, из-за потерь от весенних заморозков.

Таким образом, агросектор Украины в этом году может столкнуться с заметным сокращением урожайности большинства культур, что повлияет как на внутренний рынок, так и объемы экспорта.

Напомним, ранее в Минагрополитики отмечали, что урожай зерновых в 2025 году может сократиться на 10%, опустившись до примерно 51 млн тонн по сравнению с 56,7 млн тонн в 2024 году.

Автор:
Татьяна Гойденко