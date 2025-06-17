Переработка сои и рапса: как 10% пошлины на сырье могут принести Украине 7,3 млрд грн

Украинские заводы по переработке сои и рапса недозагружены на 35%. Привлечение этих мощностей может принести Украине дополнительные 7,3 млрд грн в госбюджет на финансирование ВСУ, увеличить валютные поступления на $238 млн, а также способствовать строительству десятков новых заводов и созданию тысяч рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Именно поэтому я стал соавтором инициативы ввести 10% пошлины на вывоз сои и рапса", — подчеркнул он.

В 2024 году в Украине урожай сои составил 6,6 млн т, из которых 54,5% было вывезено для переработки за границу. Также в прошлом году урожай рапса в Украине составил 3,7 млн т, из которых 86,4% было вывезено за границу.

По словам Кисилевского, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки — в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, более чем в три раза — экспорт рапсового шрота, на 50% — экспорт соевого масла, и почти вдвое экспорт соевого шрота.

13 июня Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил поправку авторства Дмитрия Кисилевского, которой 10% экспортная пошлина вводится для экспортных операций трейдеров. Фермеры, экспортирующие собственный урожай, сохранят беспошлинный режим.

"Стимулирование перерабатывающей промышленности — стратегическая цель государственной экономической политики. Результатом введения экспортной пошлины на сою и рапс станет стимулирование крупных трейдеров не вывозить сырье, а построить заводы для его переработки в Украине. Поэтому важно создать условия, когда отправить урожай на переработку можно будет в своей или соседней общине, а не рисковать из-за не" Комитета ВР по экономическому развитию.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.