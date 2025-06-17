Переробка сої та ріпаку: як 10% мито на сировину може принести Україні 7,3 млрд грн

Українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%. Залучення цих потужностей може принести Україні додаткові 7,3 млрд грн до держбюджету на фінансування ЗСУ, збільшити валютні надходження на $238 млн, а також сприяти будівництву десятків нових заводів та створенню тисяч робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Саме тому я став співавтором ініціативи запровадити 10% мито на вивезення сої та ріпаку", - наголосив він.

У 2024 році в Україні урожай сої склав 6,6 млн т., з яких 54,5% було вивезено для переробки за кордон. Також минулого року урожай ріпака в Україні склав 3,7 млн т., з яких 86,4% було вивезено за кордон.

За словами Кисилевського, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

13 червня Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив поправку авторства Дмитра Кисилевського, якою 10% експортне мито запроваджується для експортних операцій трейдерів. Фермери, які експортують власний урожай, збережуть безмитний режим.

"Стимулювання переробної промисловості - стратегічна мета державної економічної політики. Результатом запровадження експортного мита на сою й ріпак стане стимулювання великих трейдерів не вивозити сировину, а побудувати заводи для її переробки в Україні. Тож важливо створити умови, коли відправити урожай на переробку можна буде у своїй чи сусідній громаді, а не ризикувати через непередбачувану ситуацію з блокуваннями на кордоні", - заявив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.