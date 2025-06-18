Совет не поддержал правку об ограничении экспорта сои и рапса: почему это важно для аграриев

Верховная Рада Украины не поддержала правку №40 к законопроекту №13134, целью которой было ограничить экспорт сои и рапса, искусственно усилить монополии на рынке переработки и вытолкнуть малый и средний агробизнес из производственного процесса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Всеукраинского аграрного совета (ВАР) .

По мнению аграриев, правка была непрозрачной, противоречила принципам свободной конкуренции и международным обязательствам Украины в пределах зоны свободной торговли с ЕС.

"Особо возмущает то, что эту дискриминационную правку пытались цинично " вшить " в законопроект о лекарствах — №13134, который никоим образом не касается аграрной политики. Это свидетельствует о желании принять решение кулуарно, без профессиональных дискуссий и без учета мнения фермерского сообщества", — прокомментировали в аграрном совете.

В свою очередь глава ВАР Андрей Дикун отметил: "Сегодняшнее голосование — это не только отклонение вредной правки. Это — четкий сигнал: в Украине еще есть политики, которые слушают фермеров, а не отстаивают интересы нескольких крупных игроков и крупных компаний. Мы благодарны за эту принципиальную позицию, но борьба за справедливую аграрную политику продолжается".

О чем "соевая" правка?

13 июня Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил правку №40 к законопроекту №13134, которым 10% экспортная пошлина вводится для экспортных операций трейдеров, отметив, что фермеры, экспортирующие собственный урожай, сохранят беспошлинный режим.

По словам пения вторправки – заместителя председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития — Дмитрия Кисилевского , введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки — в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз — экспорт рапсового шрота, на 50 соевого шрота.

Позиция аграриев

Компании, работающие на зерновом рынке, были обеспокоены информацией о возможном введении экспортных ограничений (пошлин и квот) на экспорт сои и рапса из Украины в ЕС.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.