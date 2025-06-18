Рада не підтримала правку про обмеження експорту сої та ріпаку: чому це важливо для аграріїв

Верховна Рада України не підтримала правку №40 до законопроєкту №13134, яка мала на меті обмежити експорт сої та ріпаку, штучно посилити монополії на ринку переробки та виштовхнути малий і середній агробізнес з виробничого процесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

На думку аграріїв, правка була непрозорою, суперечила принципам вільної конкуренції і міжнародним зобов’язанням України в межах Зони вільної торгівлі з ЄС.

"Особливо обурює те, що цю дискримінаційну правку намагалися цинічно "вшити" в законопроєкт про ліки — №13134, який жодним чином не стосується аграрної політики. Це свідчить про бажання ухвалити рішення кулуарно, без фахових дискусій і без врахування думки фермерської спільноти", — прокоментували в аграрній раді.

У свою чергу голова ВАР Андрій Дикун зазначив: "Сьогоднішнє голосування — це не лише відхилення шкідливої правки. Це — чіткий сигнал: в Україні ще є політики, які слухають фермерів, а не відстоюють інтереси кількох крупних гравців та великих компаній. Ми вдячні за цю принципову позицію, але боротьба за справедливу аграрну політику триває".

Про що "соєва" правка?

13 червня Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив правку №40 до законопроєкту №13134, якою 10% експортне мито запроваджується для експортних операцій трейдерів, зазначивши, що фермери, які експортують власний урожай, збережуть безмитний режим.

За словами співавтора правки – заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку — Дмитра Кисилевського, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

Позиція аграріїв

Компанії, які працюють на зерновому ринку, були занепокоєні інформацією про можливе запровадження експортних обмежень (мит та/або квот) на експорт сої та ріпаку з України до ЄС.

В Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.