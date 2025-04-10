Українська соя виграє від мит Трампа: Європа збільшує закупівлі

Україна продовжує нарощувати позиції на світовому ринку сої попри зовнішні ризики та коливання і зниження активності імпортерів через очікування новин щодо можливих мит між США та ЄС. Однак ціни залишаються стабільними.

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Про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу "ПУСК", передає Всеукраїнська аграрна рада.

Залишки скорочуються

За даними аналітиків, станом на початок квітня з України вже експортовано майже 93 тис. тонн сої. Окрім того, активна переробка на внутрішньому ринку та високий рівень відвантажень дозволили ефективно розвантажити рекордний цьогорічний врожай.

Так, на 1 квітня в Україні залишалося орієнтовно 2 млн тонн сої — трохи більше, ніж минулого року, коли було близько 1,7–1,8 млн тонн. Але завдяки високій переробці та експорту аграрії впевнено скорочують залишки.

"Уже в травні-червні можемо вийти на аналогічні показники до минулого сезону. Таким чином, ринок зміг засвоїти рекордний обсяг сої. Це добрий сигнал для аграріїв та експортерів», — підкреслюють аналітики.

Вони додають, що на світовому ринку сої фіксується певне зниження активності імпортерів — частково через очікування новин щодо можливих мит між США та ЄС.

Які ціни на сою

Як наголошують аналітики, ціни на сою залишаються стабільними: на глибоководних портах — $385–390 за тонну. Переробники в Україні активізувалися, і умовні ціни на сою тримаються на рівні 17 500–17 800 грн/т. Крім того, попит на соєву олію з боку Європи також підтримує ринок.

«Європейські покупці останні тижні активно контрактують українську соєву олію. Попит з боку переробників залишається високим, а отже й закупівельні ціни на сою стабільно тримаються на привабливому рівні. Це сприяє збереженню маржинальності виробництва. Українська соя продовжує бути конкурентною, навіть на тлі зниження котирувань на біржах», — зауважують аналітики.

Вони прогнозують, що світові тренди можуть зіграти на користь України. У США прогнозується зниження площ під кукурудзою на 5–6%, натомість площі під соєю можуть зрости на аналогічну величину. Південна Америка — Бразилія та Аргентина — планує зберігати або навіть нарощувати обсяги виробництва. Проте американська соя наразі втрачає конкурентоспроможність на тлі торговельної напруги між США та ЄС.

«Якщо ситуація з митами між США та Євросоюзом загостриться, цілком імовірний перерозподіл європейського попиту на користь української сої. Європа вже зараз збільшує закупівлі в України, а в найближчі місяці ця тенденція може лише посилитися. Тож ми можемо очікувати на збереження цін і потенційне розширення присутності української сої на європейському ринку», — прогнозують аналітики.

Нагадаємо, в Україні цього року очікується зменшення площ під соєю. Причиною є більш вигідні ціни на кукурудзу й соняшник.

Зауважимо, в Україні за першу половину 2024/25 маркетингового року (МР), тобто з вересня по лютий, було перероблено близько 1,45 млн тонн соєвих бобів, що є рекордним показником. Це на 57% більше, ніж в аналогічний період минулого сезону, і на 43% більше попереднього максимуму, зафіксованого в 2019/20 році.