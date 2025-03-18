За пів року Україна переробила рекордні 1,45 млн тонн сої

В Україні за першу половину 2024/25 маркетингового року (МР), тобто з вересня по лютий, було перероблено близько 1,45 млн тонн соєвих бобів, що є рекордним показником. Це на 57% більше, ніж в аналогічний період минулого сезону, і на 43% більше попереднього максимуму, зафіксованого в 2019/20 році.

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За даними АПК-Інформ, у лютому Україна встановила абсолютний рекорд місячної переробки сої, обробивши близько 320-330 тисяч тонн, що на 27% більше, ніж у січні.

Як пише видання, такий досить суттєвий приріст зумовлений перш за все заходженням у переробку соєвих бобів великих заводів через складнощі із закупівлею соняшнику. Проте збереженню високих темпів переробки вже кілька місяців поспіль сприяє активний експорт соєвого шроту на тлі привабливої для імпортерів вартості.

Усього в сезоні-2024/25 в країні може бути перероблено до 2,2-2,3 млн тонн сої, що становить близько 36% від загальної пропозиції даної культури проти 33-35% у попередні два сезони.

Також зазначається, що частка експорту сої, попри збільшення у фізичному еквіваленті, може знизитись за підсумками МР до 57% проти 58-60% у попередні сезони.

Перспективи переробки сої в Україні на другу половину сезону невизначені через очікуваний рекордний врожай у Південній Америці, збільшення переробки в Аргентині та надлишок соєвого шроту. Проте торгові війни між США, ЄС та Китаєм можуть збільшити експорт української сої.

Нагадаємо, у січні на українському ринку сої спостерігалося помірне підвищення цін. Основними причинами стали аналогічне зростання цін у портах та скорочення пропозиції сировини на внутрішньому ринку.