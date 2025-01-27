Ціни на сою в Україні зросли через обмежену пропозицію

Минулого тижня на українському ринку сої спостерігалося помірне підвищення цін. Основними причинами стали аналогічне зростання цін у портах та скорочення пропозиції сировини на внутрішньому ринку.

Про це пише "АПК-Інформ".

Ціни на соєві боби перебували в межах 16 800–17 000 грн/т на умовах СРТ. Деякі компанії, за потреби виконання термінових контрактів на поставку соєвого шроту, пропонували додаткову премію за великі обсяги сировини.

Ціни на експортному ринку На експортному ринку ціни попиту на сою на умовах СРТ-порти, зокрема в Одесі та на Дунаї, підвищилися до 380–390 доларів США за тонну, або 17 800–18 400 грн/т.

Події на світовому ринку також стимулювали зростання ринку. Серед них:

Повільні темпи збирання врожаю в Бразилії через дощі.

Посуха в Аргентині та відсутність достатніх опадів у ключових регіонах вирощування.

Очікування запровадження мит на китайські товари новою адміністрацією президента США, що вплинуло на загальну невизначеність ринку.

Додамо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.