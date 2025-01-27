Цены на сою в Украине выросли из-за ограниченного предложения

На прошлой неделе на украинском рынке сои наблюдалось умеренное повышение цен. Основными причинами стали аналогичный рост цен в портах и сокращение предложения сырья на внутреннем рынке.

Об этом пишет "АПК-Информ".

Цены на соевые бобы находились в пределах 16 800–17 000 грн/т на условиях СРТ. Некоторые компании при необходимости выполнения срочных контрактов на поставку соевого шрота предлагали дополнительную премию за большие объемы сырья.

Цены на экспортном рынке На экспортном рынке цены спроса на сою на условиях СРТ-порты, в частности в Одессе и Дунае, повысились до 380–390 долларов США за тонну, или 17 800–18 400 грн/т.

События на мировом рынке также стимулировали рост рынка. Среди них:

Медленные темпы уборки урожая в Бразилии из-за дождей.

Засуха в Аргентине и отсутствие осадков в ключевых регионах выращивания.

Ожидание введения пошлин на китайские товары новой администрацией президента США, что повлияло на всеобщую неопределенность рынка.

Добавим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.