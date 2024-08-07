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Показатели урожайности сои в Украине ужасающие: переработчики соревнуются за каждую тонну
Из-за плохого урожая многие украинские производители масличной отказываются продавать ее по низким ценам, а ждут ценовых отметок на уровне 20 тыс. грн/т и выше.
Об этом сообщают аналитики сельхозкооператива ПУСК, пишет пресс-служба Всеукраинской Аграрной Рады.
На рынке сои в Украине наблюдается повышенная активность закупок со стороны переработчиков на фоне значительных проблем с урожайностью.
По данным аналитиков, урожайность ранней сои в некоторых областях остается очень низкой, показатели ужасающие: 1,5-1,8 т/га.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Рынок сои очень неликвидный. Заводы уже начинают активнее включаться: закупочные цены на соевые бобы в отдельных регионах достигают 18 000 грн/т, что подтверждают уже заключенные соглашения от крупных переработчиков", — подчеркивают аналитики.
Кроме того, представители перерабатывающих заводов понимают, что из-за плохого урожая многие производители не будут продавать сою по низким ценам, а ждать ценовых отметок на уровне 20 000 грн/т и выше.
"А перерабатывать надо, потому что у заводов заключены контракты на масло и шрот", — отмечают в ПУСК.
Там добавляют, что заводы пытаются собрать партии сои по цене в диапазоне 17 500 – 18 000 грн/т, чтобы сформировать страховой запас для начала нового сезона.
На базисе DAP Италия условные цены на украинскую сою составляют 410-420 евро за тонну с поставкой в сентябре-октябре.
Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.
В 2024 году урожай будет меньшим
Министерство аграрной политики пересмотрело прогноз урожая в 2024 году, увеличив его с 74 до 77 млн тонн. Причина – благоприятная погода.
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.
Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.
УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.
Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.
Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.
Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.
Источник фото: ua.depositphotos.com