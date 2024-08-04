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Индекс цен на растительное масло достиг полуторагодичного максимума - ФАО
Индекс цен на растительное масло, вычисляемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), вырос на 2,4 процента с июня, достигнув полуторагодичного максимума.
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).
Этот рост обусловлен значительным спросом на соевое масло со стороны сектора биотоплива и ухудшением перспектив урожая подсолнечного и рапсового масла в нескольких основных странах-производителях.
ФАО также отметила, что глобальные котировки на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла существенно выросли. Общий ориентир мировых цен на продовольственные товары в основном не изменился в июле второй месяц подряд. Рост международных котировок растительных масел, мясных продуктов и сахара компенсировал постоянное снижение цен на зерновые.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары, в июле составил в среднем 120,8 пункта, что несколько ниже его пересмотренного показателя в 121,0 за июнь. Сейчас индекс на 3,1 процента ниже соответствующего значения годом ранее.
Индекс цен на мясо ФАО вырос на 1,2 процента в июле на фоне значительного импортного спроса на мясо овец, крупного рогатого скота и птицы, даже если цены на мясо свиней незначительно снизились из-за ситуации избытка предложения в Западной Европе.
Индекс цен на сахар ФАО вырос на 0,7 процента по сравнению с июнем, поскольку более низкий, чем ожидалось, объем производства в Бразилии превысил влияние увеличения количества муссонных дождей в Индии и благоприятных погодных условий в Таиланде.
Индекс цен на молочные продукты ФАО не изменился в июле, поскольку снижение котировок на сухое молоко компенсировало рост цен на масло и творог.
Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,8 процента по сравнению с июнем, поскольку мировые экспортные цены на основные зерновые снизились второй месяц подряд. Котировки на пшеницу упали из-за увеличения сезонной доступности в результате текущего уборки озимых урожаев в северном полушарии и в целом благоприятных условий в Канаде и Соединенных Штатах Америки, что подтверждает ожидания крупных урожаев яровой пшеницы позже этого года.
Экспортные цены на кукурузу тоже снизились, поскольку урожай в Аргентине и Бразилии опередил прошлогодние темпы, а условия урожая в Соединенных Штатах оставались стабильными. Индекс цен на рис ФАО снизился на 2,4 процента по сравнению с июнем на фоне спокойной торговли как сортами Indica, так и Japonica.
Добавим, что касается украинского рынка, то цены на продукты выросли на 2,2%. Больше всего (на 15,5%) подорожали яйца, однако даже после этого они оставались еще на 22% дешевле, чем в прошлом.
Источник фото: ua.depositphotos.com