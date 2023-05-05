Впервые за год выросли мировые цены на продукты питания – что подорожало больше всего

В апреле наблюдалось резкое повышение цен на сахар и мясо. Об этом заявили в Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (FАО).

Показатель цен на продовольствие вырос на 0,6%. Среднее значение Индекса продовольственных цен от FAO, показателя, отражающего движение международных цен корзины продовольственных товаров, в апреле 2023 составило 127,2 пункта. Это на 0,8 пункта (0,6 %) выше мартовского показателя и на 31,2 пункта (19,7 процента) ниже показателя соответствующего месяца прошлого года.

Главными факторами, повлиявшими на общие показатели в апреле, было резкое повышение индекса цен на сахар, а также повышение индекса цен на мясо.

В то же время, индексы цен на зерновые, молочную продукцию и масла продолжили снижение.

“В апреле среднее значение Индекса цен на зерновые составило 136,1 пункта, что на 2,4 пункта (1,7 %) ниже мартовского показателя и на целых 33,5 пункта (19,8%) ниже соответствующего показателя прошлого года. Рост цен на рис не позволил компенсировать падение мировых цен на все основные виды зерновых по сравнению с прошлым месяцем”, - говорится в сообщении.

В апреле мировые цены на пшеницу упали на 2,3%, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года. Основная причина таких изменений – большие объемы экспортного предложения со стороны Российской Федерации и Австралии.

Индекс цен на растительное масло снизился на 1,3% до 130,0 пунктов. Отметим, что падение продолжается шестой месяц подряд, что вызвано снижением цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла и стабильными ценами на пальмовое масло. Падение цен на соевое масло обусловлено высоким урожаем в Бразилии, а падение цен на рапсовое и подсолнечное масло – большим предложением на мировых рынках.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО упал до отметки 124,6 пункта, что на 2,2 пункта (1,7%) ниже марта и на 22,1 пункта (15,1%) ниже прошлогодних показателей. Основной причиной снижения мировых цен на сухое молоко – низкий спрос на мировых рынках.

Цены на сыр снизились из-за высокого экспортного предложения в Западной Европе. В то же время, мировые цены на сливочное масло оставались стабильными.

Индекс цен на мясо в апреле вырос на 1,3%. Однако в годовом выражении сохранилось понижение на 6,1%.

Индекс цен на сахар в апреле вырос на 17,6% из-за беспокойства из-за сокращения предложения на мировых рынках из-за дальнейшего снижения прогнозов производства в Индии и Китае.

Как вчера стало известно, цены на пшеницу в мире выросли наиболее резко за последние шесть месяцев из-за эскалации напряженности в Черном море после того, как Кремль атаковали якобы украинские дроны.

Что касается украинского рынка, то уже вторую неделю подряд растут цены на белокочанную капусту урожая 2022 года.

В то же время в Украине снижаются цены на тепличные огурцы .