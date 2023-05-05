Вперше за рік зросли світові ціни на продукти харчування - що подорожчало найбільше

В квітні спостерігалося різке підвищення цін на цукор і м‘ясо. Про це заявили в Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (FАО).

Показник цін на продовольство зріс на 0,6 %. Середнє значення Індексу продовольчих цін від FAO, показника, який відображає рух міжнародних цін корзини продовольчих товарів, у квітні 2023 року становило 127,2 пункту. Це на 0,8 пункту (0,6 %) вище березневого показника і на 31,2 пункту (19,7 відсотка) нижче за показник відповідного місяця минулого року.

Головними чинниками, які вплинули на загальні показники у квітні, були різке підвищення індексу цін на цукор, а також підвищення індексу цін на м'ясо.

Водночас індекси цін на зернові, молочну продукцію та олії продовжили зниження.

“У квітні середнє значення Індексу цін на зернові склало 136,1 пункту, що на 2,4 пункту (1,7 %) нижче за березневий показник і на цілих 33,5 пункту (19,8%) нижче за відповідний показник минулого року. Зростання цін на рис не дозволило компенсувати падіння світових цін на всі основні види зернових, порівняно з минулим місяцем”, - йдеться в повідомленні.

У квітні світові ціни на пшеницю впали на 2,3 %, досягнувши найнижчого рівня з липня 2021 року. Основна причина таких змін - великі обсяги експортної пропозиції з боку Російської Федерації та Австралії.

Індекс цін на олії знизився на 1,3% до 130,0 пунктів. Зазначимо, падіння триває шостий місяць поспіль, що спричинене зниженням цін на соєву, рапсову та соняшникову олії і стабільними цінами на пальмову олію. Падіння цін на соєву олію обумовлене високим врожаєм у Бразилії, а падіння цін на ріпакову та соняшникову олію - великою пропозицією на світових ринках.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО впав до позначки 124,6 пункту, що на 2,2 пункту (1,7%) нижче березня, і на 22,1 пункту (15,1%) нижче минулорічних показників. Основною причиною зниження світових цін на сухе молоко - низький попит на світових ринках.

Ціни на сир зменшилися через високу експортну пропозицію в Західній Європі. Водночас світові ціни на вершкове масло залишалися стабільними.

Індекс цін на м'ясо у квітні зріс на 1,3%. Однак у річному вираженні збереглося зниження на 6,1%.

Індекс цін на цукор у квітні зріс на 17,6% через занепокоєнням через скорочення пропозиції на світових ринках через подальше зниження прогнозів виробництва в Індії та Китаї.

Як вчора стало відомо, ціни на пшеницю у світі зросли найбільш різко за останні шість місяців через ескалацію напруженості в Чорному морі після того, як Кремль атакували нібито українські дрони.

Що стосується українського ринку, то вже другий тиждень поспіль зростають ціни на білокачанну капусту врожаю 2022 року.

Водночас в Україні знижуються ціни на тепличні огірки.