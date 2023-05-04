В Україні дешевшають тепличні огірки: які ціни

В Україні знижуються ціни на тепличні огірки. Так, 4 травня українські тепличні комбінати відвантажують огірки від 60 до 110 грн/кг ($1,64-3,01/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, тепла погода сприяла збільшенню збору врожаю тепличного огірка в українських стаціонарних комбінатах. Зростання обсягів цієї продукції на ринку змушувало виробників вкотре переглядати ціни на свою продукцію у бік зниження.

У той же час темпи збуту в даному сегменті залишаються відносно невисокими.

При цьому, незважаючи на здешевлення тепличного огірка, на сьогоднішній день продукція в Україні пропонується до продажу в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж на початку травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту EastFruit повідомляли про зниження цін на тепличні томати.