Цены на белокочанную капусту в Украине продолжают расти: какая стоимость

В Украине уже вторую неделю подряд растут цены на белокочанную капусту урожая 2022 года. Сегодня украинские фермеры предлагают к продаже капусту по 25-30 грн/кг ($0,68-0,82//кг), что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причина такой ценовой тенденции в том, что предложение капусты урожая 2022 года продолжает стремительно сокращаться, тогда как массовые поставки данной продукции нового урожая еще не начались. При этом спрос в данном сегменте сохраняется достаточно высоким, что позволяет фермерам и далее повышать цену на свою продукцию.

Дефицит этой продукции объясняют тем, что большинство украинских производителей уже завершили сезон реализации, а остальные фермеры предлагают к продаже остаточные партии белокочанной капусты урожая 2022 года.

Как отмечают аналитики, цены на прошлогоднюю капусту на украинском рынке сегодня в среднем в 1,5 раза выше, чем в начале мая прошлого года.

При этом, многие игроки рынка не исключают, что повышательный ценовой тренд в данном сегменте сохраниться и в дальнейшем.

Напомним, в большинстве областей Украины отмечено повышение цен на морковь, оптовые партии этого овоща поступают в продажу по 33-40 грн/кг.

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