Приготовить борщ в Украине становится все дороже: как изменилась стоимость украинского блюда

Индекс стоимости приготовления традиционного украинского борща за первый квартал 2023 года вырос на 21% — до 185 грн.

Об этом свидетельствуют расчеты Всеукраинского сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, специалисты которого проанализировали рост цен на продукты в столичных супермаркетах.

Общая стоимость продуктов

Аналитики отмечают, что приготовить борщ в Украине становится все дороже. Почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме свеклы, выросли в цене.

Свекла подешевела на 43% и стоит на прилавках магазинов по состоянию на 24 апреля 2023 около 7 грн за килограмм, тогда как в январе цена составляла 10 грн/кг.

Также не изменились цены на томатную пасту и подсолнечное масло, ценники держатся на уровне с январскими. В свою очередь картофель в среднем подорожал на 7%, морковь — на 35%, а сметана — на 3%. Больше всего подскочила цена на капусту — на 48%, килограмм белокочанной в настоящее время стоит в среднем 24 грн/кг.

В то же время, самым дорогим продуктом среди всех составляющих борщового набора является мясо. В апреле по сравнению с ценой в январе стоимость свинины выросла на 19%. К примеру, охлажденная лопатка на кости стоит около 189 грн/кг, а свиная лопатка без кости стоит в среднем 206 грн/кг.

Также украинцев неприятно поразил значительный рост цен на лук, который в розничном сегменте за последние два месяца резко подорожал почти вдвое. В настоящее время цена репчатой в супермаркетах колеблется от 49 до 69 грн за килограмм.

Себестоимость приготовления блюда на семью

Аналитики сервиса подсчитали, сколько в настоящее время в среднем стоит приготовить кастрюлю борща на семью дома. Для определения себестоимости за основу был взят наиболее классический полтавский рецепт блюда с расчетом на 3,5 – 4 литра.

В апреле 2023 года блюдо, приготовленное по традиционному рецепту, обойдется в 185 грн. По сравнению с январем 2023, когда борщ обходился в 153,5 грн, цена выросла более чем на 20%.

Самым дорогим ингредиентом борщового набора является мясо, добавляющее блюду треть стоимости. Без мяса блюдо сейчас стоит около 71 грн., тогда как в январе себестоимость была 61 грн. Цена выросла на 10 грн. Также стоит отметить, что эта цена отличается от довоенной, ведь в феврале постный борщ стоил 47,2 грн.

СПРАВКА:

Индекс борща – средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление блюда по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака. Проще говоря, это условный индикатор стоимости продуктовой корзины в супермаркетах. Борщ – одно из самых простых и традиционных блюд для среднестатистической украинской семьи. По стоимости кастрюли борща можно отследить, как изменяются цены на базовые продукты в стране.

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