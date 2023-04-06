Как изменится рынок овощей и цены в Украине, если фермеры увеличат площадь и нарастят производство

За последние десятилетия фермеры больше всего выращивали лук и морковь в Херсонской и Запорожской областях. Из-за полномасштабной войны и оккупации эта продукция не поступала украинскому потребителю, а фермеры в других регионах не успели существенно нарастить производство овощей. Это привело к росту цен и дефициту некоторых категорий овощей. В 2023 году фермеры заявили, что будет увеличивать объемы выращивания овощей, чтобы стабилизировать внутренний рынок и цены. Удастся ли фермерам изменить ситуацию на рынке, рассказывает Delo.ua.

Весной 2023 года цены на овощи достигли своего пика из-за войны и оккупации на Юге, а также негативное влияние оказал энергетический кризис. Так, по данным Госстата, всего за два месяца 2023 года овощи подорожали на 21,2%.

"Украина проходит пик цен на овощи. Хотя к цене прибавилось еще два фактора. Энергетический кризис, создаваемый страной-агрессором, помешал сохранению большой части урожая. Второй – много овощей, прежде всего лука и моркови, выращивалось в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю”, - говорит первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Однако он подчеркнул, что в текущем году аграрии планируют увеличить посевные площади под луком, морковью и другими овощами, поэтому ожидается больший урожай.

Фокус на овощах

Для поддержки внутреннего рынка компания "СП "ПАЭК" увеличит выращивание овощей с 64 га до 350 га. Выращивать будут лук, помидоры, огурцы, баклажаны и арбузы. Ведь временная потеря некоторых земель ощутимо ударила по ценам, качеству и количеству продукции на прилавках. Например, этой весной стоимость лука достигала 68 грн/кг, красного - 83-85 грн/кг, а это высокая цена для населения, чьи доходы снизились за последний год войны, отмечают в СП “ПАЭК” .

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев области Андрей Кузьмич рассказал, что в прошлом году овощной продукции не хватало, поэтому в текущем году в Ровенской области акцент будет делаться на овощи и экспортно ориентированные культуры. В Одесской области хозяйство ЧП "Агро Юг Экспорт" уже увеличило площади под лук на 350 га против 2022 года.

Также есть тенденция к увеличению посевов площадей под овощи малыми хозяйствами по стране, чтобы в Украине не было дефицита и увеличения импорта продуктов из-за высоких закупочных цен.

По словам руководителя аналитического направления проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Евгения Кузина, ожидается, что площади под овощами борщового набора в следующем сезоне действительно расширятся, особенно по тем культурам, которые сейчас продаются по рекордным ценам – лук репчатый, морковь.

Рекордные цены всегда привлекают новичков в рынок, у которых не отработаны все технологии выращивания и хранения продукции. Евгений Кузин Руководитель аналитического направления проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты"

Более того, ожидается, что площади, особенно под репчатым луком, расширятся и во многих других странах - ЕС, Молдова, Центральная Азия. Однако это будет давить на украинский рынок.

Как изменится рынок овощей в Украине

Многое будет зависеть от погодных условий летом, например, именно летняя засуха в ЕС значительно снизила урожай лука в этих странах в 2022 году. Однако постепенно с началом сбора нового урожая в Украине и других странах цены начнут снижаться.

"Что касается тепличных овощей, сейчас в Украине есть грантовая программа по поддержке создания теплиц, и первые результаты ее деятельности должны появиться уже скоро. Тем не менее, я не думаю, что Украина в текущем году может полностью заменить производство тепличных/сезонных овощей, которое было сосредоточено в Херсонской области, а точнее в той части, которая до сих пор оккупирована", - комментирует Кузин.

Более того, стоимость электроэнергии для стационарных тепличных комбинатов вряд ли снизится, а это главная часть производственных затрат. Практически все производственные затраты для фермеров и так подорожали из-за девальвации гривны и других последствий войны. Аналитик подчеркнул, что цена на рынке не зависит от затрат производителя на выращивание продукции.

Цена на рынке – это лишь отражение баланса спроса и предложения на рынке.

Если в соседних странах цены на овощи будут ниже украинских, тогда импортерам будет выгодно ввозить их в Украину, соответственно на украинском рынке продолжит оставаться импорт. С другой стороны, если объем возможного импорта будет невелик, ключевую роль будут играть местные производители.

Кузин отметил, что в любом случае рынок сбалансируется, ведь Украина не закрытая страна, а часть мирового рынка.

Снизятся ли цены на овощи, если фермеры нарастят производство

Доля украинской продукции в следующем сезоне действительно вырастет. В некоторых сегментах такой рост может быть очень рискованным, например, в сегменте репчатого лука, ведь вхождение большого количества новичков и значительное расширение производственных площадей в других странах может давить на цены производителей.

"В некоторых сегментах такой рост может оказаться недостаточным, например в сегменте тепличных овощей, ведь проблемы с высокой стоимостью электроэнергии и другие трудности на рынке останутся", - отмечает аналитик Кузин.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, заменить находящееся на Юге производство быстро не удастся.

Действительно, сейчас многие планируют переносить производство в центр и даже на север, но нужно также не забывать, что для овощей нужна инфраструктура хранения, доработки, сортировки. А это тоже не сразу создается и стоит очень больших денег. Андрей Ярмак Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)

Однако капуста может подешеветь из-за того, что это овощ с самым низким порогом вхождения в бизнес. По другим овощам ситуация сложнее, особенно с луком.

Ярмак добавил, что цены на овощи могут снизиться в первой половине сезона, но вряд ли это будет сильное падение. Во второй половине сезона можно ожидать увеличения стоимости овощей из-за затрат на инфраструктуру для хранения.

Резюмируя экономист ФАО добавил, что сейчас трудно прогнозировать, какой будет ситуация на рынке овощей, потому что многое будет зависеть от хода событий на фронте и возвращения украинцев домой.