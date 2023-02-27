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В Україні продовжують дорожчати овочі "борщового набору"
За винятком картоплі ряд овочів "борщового набору" зростають у ціні.
За даними аналітиків EastFruit, в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі "борщового набору". Так, наприкінці минулого тижня різко подорожчала білокачанна капуста, зросли ціни на моркву, а цибуля щодня б'є цінові рекорди.
Також останнім часом буряки, що дешевшають раніше, почали збільшуватися в ціні.
За словами аналітиків, через відсутність поставок із Туреччини підвищилися ціни на томати, продовжує дорожчати болгарський перець.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У сегменті зелені за тиждень подешевшали цибуля та кріп і подорожчали петрушка та салат. На тлі зростання пропозиції дешевшає часник.
Нагадаємо, що за 11 місяців війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%. Станом на 13 січня, в Україні порція борщу на чотири особи, приготовлена за традиційним рецептом, коштує 99,20 грн.