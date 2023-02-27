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В Украине продолжают дорожать овощи "борщевого набора"
За исключением картофеля ряд овощей “борщевого набора" растут в цене.
За данными аналитиков EastFruit, в Украине, за исключением картофеля, продолжают дорожать овощи "борщевого набора". Так, в конце минувшей недели резко подорожала белокочанная капуста, выросли цены на морковь, а лук каждый день бьет ценовые рекорды.
Также в последнее время ранее дешевеющая свекла начала увеличиваться в цене.
По словам аналитиков, ввиду отсутствия поставок из Турции повысились цены на томаты, продолжает дорожать болгарский перец.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сегменте зелени за неделю подешевели лук и укроп и подорожали петрушка и салат. На фоне роста предложения дешевеет чеснок.
Напомним, что за 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22%. По состоянию на 13 января, в Украине порция борща на четыре человека, приготовленная по традиционному рецепту, стоит 99,20 грн.