В Украине дорожают томаты из-за отсутствия поставок из Турции: какие цены

На этой неделе предложение тепличных помидоров на украинском рынке снова сократилось. В первую очередь это было связано с сокращением поставок из Турции из-за землетрясения.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что большинство украинских тепличных комбинатов планируют приступить к массовой реализации нового оборота томатов в конце марта.

В то же время, предложение этой продукции с внешнего рынка также сократилось. В первую очередь это было связано с сокращением поставок томатов из Турции из-за землетрясения.

Таким образом, представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию.

Так, на сегодняшний день помидоры производства Турция поступают в продажу в диапазоне 85-100 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем неделей ранее.

"По словам ключевых игроков рынка, поставки турецких томатов на этой неделе были малообъемными и нерегулярными, при этом спрос в данном сегменте наоборот продолжал расти. Все эти факторы и привели к очередному удорожанию импортных томатов на украинском рынке", - объясняют аналитики.

Они добавляют, что на сегодняшний день стоимость импортных томатов в Украине уже в среднем в 1,8 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство представителей оптовых компаний не исключают очередного повышения цен в данном сегменте уже со следующей недели.

Отметим, из-за землетрясения в Турции в Украине также дорожают огурцы. Стоимость импортного огурца на сегодняшний день составляет 80–97 грн/кг.