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Через землетрус в Туреччині в Україні дорожчають огірки: які ціни
Через подорожчання попит на імпортні огірки на ринку України поступово слабшає, проте імпортери продовжують підвищувати ціни в даному сегменті.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що продавці аргументують свої дії високими цінами на огірок на внутрішньому ринку Туреччини, звідки у зимовий період традиційно ведуться основні поставки цієї продукції на ринок України.
Так, вартість імпортного огірка на сьогоднішній день становить 80-97 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Основною причиною подорожчання імпортного огірка стала обмежена пропозиція цієї продукції на українському ринку. Після масштабного землетрусу в Туреччині постачання турецького огірка скоротилося до мінімуму. Тому, незважаючи на зниження купівельної активності, імпортери продовжують підвищувати відпускні ціни на огірки", - зазначають аналітики.
Вони додають, що на сьогоднішній день імпортний огірок в Україні коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині лютого минулого року.
При цьому ключові гравці ринку вважають, що огірок і надалі дорожчатиме, при цьому зростання цін у цьому сегменті триватиме, як мінімум, до кінця лютого.
"Підставою для таких припущень є той факт, що поки що імпортні огірки практично не мають конкурентів на українському ринку. Сезон збирання огірка нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався", - підкреслюють аналітики.
Про перші пропозиції українських огірків поки повідомляють лише поодинокі господарства, при цьому їх продукція коштує дорожче за імпортну, насамперед через більш високу собівартість, адже через перебої з електроенергією витрати на опалення суттєво зросли.
Зазначимо, в Україні також дорожчають томати через перебої з постачанням. Основним постачальником тепличної продукції на український ринок у цей час року виступає Туреччина, але через землетрус у країні слід очікувати істотного зменшення поставокцих овочів на зовнішні ринки.