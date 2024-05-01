ВАКС конфіскував у екснардепа Онищенка майно, включно з трьома земельними ділянками під Києвом

Вищий антикорупційний суд конфіскував в екснардепа Олександра Онищенка три земельні ділянки під Києвом, автомобіль Mercedes, права на кінно-спортивний комплекс, мисливський карабін та грошові кошти.

Про це розповіла суддя ВАКС Леся Федорак, передають "Українські новини".

Вона повідомила, що на підставі вироку Онищенку питанню арешту та конфіскації майна присвячено близько чотирьох сотень пунктів.

Майно, яке підлягало конфіскації на підставі вироку, як встановив суд, безпосередньо належить як обвинуваченому Онищенку, так і третім особам.

Що конфіскував суд

Суд конфіскував:

три земельні ділянки під Києвом;

об’єкт незавершеного будівництва під Києвом;

автомобіль Mercedes-Benz;

корпоративні права у статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ХАС" , ТОВ "ТОП ЮКРЕЙН", ТОВ "Кінно-спортивний комплекс "ОЛІМПІК", ТОВ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ+";

кошти на декількох банківських рахунках у ПАТ "Діамантбанк" та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", у банківській установі LAS "Trasta komercbanka", (Латвійська Республіка) та VTB BANK (російська федерація);

мисливський карабін.

Також суд встановив підстави для застосування спеціальної конфіскації щодо корпоративних прав іноземної компанії Fastilo Trading LTD у статутному капіталі ТОВ "Надра Геоцентр" на суму 25 287 500 грн та у статутному капіталі ТОВ "Карпатнадраінвест" на суму 1 993,40 грн як засобів вчинення кримінальних правопорушень; нежилих приміщень з №1 по №34 (групи приміщень № 52) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв. м, за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

Федорак звернула увагу на те, що вирок Онищенку ще не набрав законної сили, отже відповідно до презумпції невинуватості ставлення до обвинувачених має бути як до невинуватих.

Також питання виконання вироку у частині конфіскації майна вирішуватимуться після набрання ним законної сили.

"Думаю, що вирок ще буде проходити стадії оскарження у вищих інстанціях", - додала суддя.

Нагадаємо, 5 квітня ВАКС визнав винним колишнього народного депутата Онищенка, який переховується за кордоном від слідства, у справі про привласнення 740 мільйонів гривень державних коштів. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справа Онищенка

Як встановило слідство, злочинна група під керівництвом Онищенка із січня 2013 року до червня 2016-го організувала "газову схему" — одну з наймасштабніших корупційних схем в історії України.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання грошей під час видобування та продажу природного газу.

За версією слідства, у період із січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи грошима, отриманими від реалізації газу у розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнав збитків на більш ніж 740 млн грн.

21 січня 2020 року ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Онищенка. ВАКС надіслав до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого у "газовій схемі" екснардепа.

27 травня 2020 року німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права за утриманням ув'язнених.

Наприкінці 2020 року Онищенко отримав російське громадянство.

10 січня 2021 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило проти Онищенка персональні санкції за втручання в американські вибори та участь в російській мережі зовнішнього впливу (зокрема, в російській кампанії з дезінформації), яка пов'язана з народним депутатом України Андрієм Деркачем.