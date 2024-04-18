ВАКС дозволив конфіскувати активи Богуслаєва

18 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" і екстопменеджера "Мотор Січі" Петра Кононенка.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Конфіскація відбувається згідно з пунктом 1 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції".

ВАКС постановив стягнути у дохід держави активи підсанкційних осіб, а саме нерухоме майно, земельні ділянки, кошти, розміщені на банківських рахунках, цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю.

Також від Богуслаєва відібрали 51% від частки у статутному капіталі ТОВ золота айстра, 90,1% в статутному капіталі ТОВ "Мотор Гарант", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Вертольоти МСБ", 2000 штук простих іменних акцій емітента "Моторбанк", 16,7% акцій у приватному підприємстві "Азовтрейд", а також - кошти Богуслаєва розміщені на рахунку в ПУМБ.

У ВАКС додали, що Богуслаєв має право подати апеляційну скаргу на рішення суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення.

Нагадаємо, 22 січня Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом, в якому пропонує конфіскувати майно колишнього директора "Мотор січі" Вячеслава Богуслаєва та екстопменеджера Петра Кононенка.

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва та Дзюбу, яким СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Тоді ж у Богуслаєва виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Також було встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник Мотор Січі навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" (Запоріжжя) Вячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього ж підприємства Олега Дзюби. Загальна сума арештованих активів становить майже 1 мільярд гривень

14 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Богуслаєву у вигляді тримання під вартою до 11 лютого. Тоді судове засідання проходило у закритому режимі через те, що звучала інформація, яка містить державну таємницю - відомості щодо держзамовлення оборонного комплексу. Проте, оголошення рішення було відкритим.