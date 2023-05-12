У Зеленського розповіли, за яких умов можливий обмін Богуслаєва

Обмін експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можливий, але лише після після вироку суду, аби його вина була юридично зафіксована.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, пише 24 канал.

Він нагадав, що Богуслаєв під час повномасштабного вторгнення саботував будь-які дії "Мотор Січі", зокрема, можливість передачі гелікоптерів ЗСУ.

"Ця людина працювала на росіян та заохочувала їх завдавати ракетні атаки навіть по власному підприємству", – сказав Подоляк.

Він переконаний, що Богуслаєв має отримати кримінальний вирок та максимальний термін. Подоляк підкреслив, що потрібно юридично зафіксувати факт державної зради ексочільника "Мотор Січі".

"Історично важливо фіксувати таких людей, щоб до кінця існування їхнього роду, всі розуміли, хто це був. Він під час повномасштабної війни, коли громадян його країни жорстоко вбивали та ґвалтували, продовжував підтримувати тих, хто це робив",– наголосив Подоляк.

За його словами, якщо вдасться Богуслаєва обміняти на тисячу військових, то безумовно це буде зроблено.

Подоляк зауважив, що цим питанням має займатися штаб, який опікується обміном полоненими.

"Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України. Реальних, а не оцих от фіктивних ряжених "червоних директорів". Ці суб’єкти також можуть потрапити в список на обмін", – сказав Подоляк.

Нагадаємо, колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв написав листа з проханням включити його в список на обмін з Росією через поганий стан здоров’я та відсутність слідчих дій.

Коментуючи це, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Богуслаєв своїм проханням підтвердив, що є російським агентом. І не виключено, що його можуть обміняти на полонених українських захисників.

Богуслаєву спершу інкримінували колабораційну діяльність та пособництво державі агресору, після чого до цих статтей додалося сприяння діяльності терористичної організації (а саме "ДНР").

Наприкінці березня йому було повідомлено і про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових - саме через блокування надання їм гелікоптера. Сам підозрюваний стверджує, що блокував передачу гелікоптера військовій розвідці через необхідність замінити типу лопатей, які не були сертифіковані Міністерством оборони.