У Зеленского рассказали, при каких условиях возможен обмен Богуслаева

Обмен экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева возможен, но только после приговора суда, чтобы его вина была юридически зафиксирована.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет 24 канал.

Он напомнил, что Богуслаев во время полномасштабного вторжения саботировал любые действия "Мотор Сичи", в частности, возможность передачи вертолетов ВСУ.

"Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию", – сказал Подоляк.

Он уверен, что Богуслаев должен получить уголовный приговор и максимальный срок. Подоляк подчеркнул, что нужно юридически зафиксировать факт государственной измены экс-главы "Мотор Січі".

"Исторически важно фиксировать таких людей, чтобы до конца существования их рода все понимали, кто это был. Он во время полномасштабной войны, когда граждан его страны жестоко убивали и насиловали, продолжал поддерживать тех, кто это делал",– подчеркнул Подоляк.

По его словам, если удастся Богуслаева обменять на тысячу военных, то, безусловно, это будет сделано.

Подоляк отметил, что этим вопросом должен заниматься штаб, который занимается обменом пленными.

"Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Реальных, а не этих вот фиктивных ряженых "красных директоров". Эти субъекты также могут попасть в список на обмен", – сказал Подоляк.

Напомним, бывший президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев написал письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия следственных действий.

Комментируя это, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что Богуслаев своей просьбой подтвердил, что является российским агентом. И не исключено, что его могут обменять на пленных украинских защитников.

Богуслаеву сначала инкриминировали коллаборационную деятельность и пособничество государству агрессору, после чего к этим статьям добавилось содействие деятельности террористической организации ( а именно "ДНР" ).

В конце марта ему было сообщено и о подозрении в препятствовании законной деятельности военных, а именно из-за блокирования предоставления им вертолета.