"Підтвердив, що був агентом Росії". Данілов прокоментував, чи можуть обміняти Богуслаєва

Колишній президент машинобудівного підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв своїм проханням включити його у списки на обмін підтвердив, що є російським агентом. Не виключено, що його можуть обміняти на полонених українських захисників.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом Росії… Всі ці агенти, які все ще є на території України, вони ще будуть проситися, щоб їх обміняли. Ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина – це найбільша цінність, тому рішення, якщо буде прийматися, то буде тільки на користь нашої країни", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що заарештований нині колишній президент "Мотор Січі" та ексдепутат Верховно Ради В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією.

Нагадаємо, що в ОП ще в жовтні 2022 року, коли було затримано й заарештовано Богуслаєва, заявляли, що його можуть обміняти на українських військовополонених, як це було з позбавленим нині українського громадянства та мандату в Верховній Раді Віктором Медведчуком.

Богуслаєву спершу інкримінували колабораційну діяльність та пособництво державі агресору, після чого до цих статтей додалося сприяння діяльності терористичної організації (а саме "ДНР").

Наприкінці березня, тобто вже після подання вищезазначеної заяви про бажання піти на обмін, йому було повідомлено і про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових - саме через блокування надання їм гелікоптера. Сам підозрюваний стверджує, що блокував передачу гелікоптера військовій розвідці через необхідність замінити типу лопатей, які не були сертифіковані Міністерством оборони.