Богуслаєв просив включити його в списки на обмін з РФ - ЗМІ

Заарештований нині колишній президент машинобудівного підприємства "Мотор Січ" (Запоріжжя) та ексдепутат Верховно Ради В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією, повідомляють "Схеми".

Журналісти також публікують відповідний лист-заяву за підписом "пенсіонера, інваліда I групи Богуслаєва В.О." на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, написаний російською мовою. Зазначається, що в супровідному листі його адвоката вказана дата направлення заяви – 20 березня 2023 року.

"Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами", – прокоментував ЗМІ можливість обміну Богуслаєва представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Крім цього, в середу "Схеми" опублікували аудіозаписи, які свідчать про те, що Богуслаєв у квітні 2022 року роздавав доручення перешкоджати вилученню на потреби військових медичного гелікоптера Мі-24, що модернізувався компанією "АгроавіаДніпро", що співпрацювала з "Мотор Січчю".

Так, директора компанії Олександра Понікаревича, як свідчать записи, Богуслаєв закликав сховати формуляри на цей вертоліт (обов’язковий для повітряного судна документ, де вказано заводський номер, дату виготовлення тощо).

В свою чергу, працівнику обслуговуючої компанії "Дніпроавіасервіс" Олександру Корнієнку керівник "Мотор Січі" радив розладнати цифровий регулятор двигуна гвинтокрила, "щоб вони не злетіли, і все".

Керівнику ж підрозділу "Мотор Січі" Ігорю Костюку Богуслаєв доручив "зняти агрегат і все сховати", а при вилучення військовими судна "поводитися жорстко і нічого не кланятися". Натомість військові все ж склали акт про вилучення майна і вертоліт вивезли, після чого Богуслаєв в розмові зі своїм консультантом Іваном Божковим закликав "піднімати скандал" та добиватися компенсації через суд.

Раніше ж "Схеми" публікували також аудіофрагменти розмов Богуслаєва з бізнес-партнерами та підлеглими, а також документи, які свідчили про те, що "Мотор Січ" роками постачала Росії авіадвигуни для штурмової авіації та запчастини до них, зокрема й після лютого 2022 року.

Нагадаємо, що в ОП ще в жовтні 2022 року, коли було затримано й заарештовано Богуслаєва, заявляли, що його можуть обміняти на українських військовополонених, як це було з позбавленим нині українського громадянства та мандату в Верховній Раді Віктором Медведчуком.

Богуслаєву спершу інкримінували колабораційну діяльність та пособництво державі агресору, після чого до цих статтей додалося сприяння діяльності терористичної організації (а саме "ДНР").

Наприкінці березня, тобто вже після подання вищезазначеної заяви про бажання піти на обмін, йому було повідомлено і про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових - саме через блокування надання їм гелікоптера. Сам підозрюваний стверджує, що блокував передачу гелікоптера військовій розвідці через необхідність замінити типу лопатей, які не були сертифіковані Міністерством оборони.