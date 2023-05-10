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Богуслаев просил включить его в списки на обмен с РФ – СМИ
Арестованный ныне бывший президент машиностроительного предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) и эксдепутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией, сообщают "Схемы".
Журналисты также публикуют соответствующее письмо-заявление за подписью "пенсионера, инвалида I группы Богуслаева В.А." на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, написанное на русском языке. Отмечается, что в сопроводительном письме его адвоката указана дата направления заявления – 20 марта 2023 года.
"Украина и далее будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц из государства-агрессора. Однако, что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", - прокомментировал СМИ возможность обмена Богуслаева представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.
Кроме того, в среду "Схемы" опубликовали аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Богуслаев в апреле 2022 года раздавал поручения препятствовать изъятию на нужды военных медицинского вертолета Ми-24, модернизировавшегося компанией "АгроавиаДнепр", сотрудничавшей с "Мотор Сичью".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, директора компании Александра Поникаревича, как свидетельствуют записи, Богуслаев призывал спрятать формуляры на этот вертолет (обязательный для воздушного судна документ, где указан заводской номер, дата изготовления и так далее).
В свою очередь, работнику обслуживающей компании "Днеправиасервис" Александру Корниенко руководитель "Мотор Сичи" советовал вывести из строя цифровой регулятор двигателя вертолета, "чтобы они не взлетели, и все".
Руководителю же подразделения "Мотор Сечи" Игорю Костюку Богуслаев поручил "снять агрегат и все спрятать", а при изъятии военными судна "вести себя жестко и ничего не кланяться". Военные, однако, все же составили акт об изъятии имущества и вертолет вывезли, после чего Богуслаев в разговоре со своим консультантом Иваном Божковым призвал "поднимать скандал" и добиваться компенсации через суд.
Ранее "Схемы" публиковали также аудиофрагменты разговоров Богуслаева с бизнес-партнерами и подчиненными, а также документы, свидетельствовавшие о том, что "Мотор Сич" годами поставляла России авиадвигатели для штурмовой авиации и запчасти к ним, в том числе и после февраля 2022 года.
Напомним, что в ОП еще в октябре 2022 года, когда был задержан и арестован Богуслаев, заявляли, что его могут обменять на украинских военнопленных, как это было с лишенным ныне украинского гражданства и мандата в Верховной Раде Виктором Медведчуком.
Богуслаеву изначально инкриминировали коллаборационную деятельность и пособничество государству агрессору, после чего к этим статьям добавилось содействие деятельности террористической организации (а именно "ДНР").
В конце марта, то есть уже после подачи вышеупомянутого заявления о желании пойти на обмен, ему было сообщено и о подозрении в препятствовании законной деятельности военных - именно из-за блокирования предоставления им вертолета. Сам подозреваемый утверждает, что блокировал передачу вертолета военной разведке из-за необходимости заменить тип лопастей, которые не были сертифицированы Министерством обороны.