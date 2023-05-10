Богуслаев просил включить его в списки на обмен с РФ – СМИ

Арестованный ныне бывший президент машиностроительного предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) и эксдепутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией, сообщают "Схемы".

Журналисты также публикуют соответствующее письмо-заявление за подписью "пенсионера, инвалида I группы Богуслаева В.А." на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, написанное на русском языке. Отмечается, что в сопроводительном письме его адвоката указана дата направления заявления – 20 марта 2023 года.

"Украина и далее будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц из государства-агрессора. Однако, что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", - прокомментировал СМИ возможность обмена Богуслаева представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Кроме того, в среду "Схемы" опубликовали аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Богуслаев в апреле 2022 года раздавал поручения препятствовать изъятию на нужды военных медицинского вертолета Ми-24, модернизировавшегося компанией "АгроавиаДнепр", сотрудничавшей с "Мотор Сичью".

Так, директора компании Александра Поникаревича, как свидетельствуют записи, Богуслаев призывал спрятать формуляры на этот вертолет (обязательный для воздушного судна документ, где указан заводской номер, дата изготовления и так далее).

В свою очередь, работнику обслуживающей компании "Днеправиасервис" Александру Корниенко руководитель "Мотор Сичи" советовал вывести из строя цифровой регулятор двигателя вертолета, "чтобы они не взлетели, и все".

Руководителю же подразделения "Мотор Сечи" Игорю Костюку Богуслаев поручил "снять агрегат и все спрятать", а при изъятии военными судна "вести себя жестко и ничего не кланяться". Военные, однако, все же составили акт об изъятии имущества и вертолет вывезли, после чего Богуслаев в разговоре со своим консультантом Иваном Божковым призвал "поднимать скандал" и добиваться компенсации через суд.

Ранее "Схемы" публиковали также аудиофрагменты разговоров Богуслаева с бизнес-партнерами и подчиненными, а также документы, свидетельствовавшие о том, что "Мотор Сич" годами поставляла России авиадвигатели для штурмовой авиации и запчасти к ним, в том числе и после февраля 2022 года.

Напомним, что в ОП еще в октябре 2022 года, когда был задержан и арестован Богуслаев, заявляли, что его могут обменять на украинских военнопленных, как это было с лишенным ныне украинского гражданства и мандата в Верховной Раде Виктором Медведчуком.

Богуслаеву изначально инкриминировали коллаборационную деятельность и пособничество государству агрессору, после чего к этим статьям добавилось содействие деятельности террористической организации (а именно "ДНР").

В конце марта, то есть уже после подачи вышеупомянутого заявления о желании пойти на обмен, ему было сообщено и о подозрении в препятствовании законной деятельности военных - именно из-за блокирования предоставления им вертолета. Сам подозреваемый утверждает, что блокировал передачу вертолета военной разведке из-за необходимости заменить тип лопастей, которые не были сертифицированы Министерством обороны.