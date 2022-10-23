- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Правоохранители задержали президента "Мотор Сичи" Богуслаева - СМИ
Президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за государственную измену.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник.
"Известно, что бывшего владельца компании, экс-регионала под конвоем везут сейчас в Киев", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
УП со ссылкой на источники сообщает, что Богуслаева подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.
Кроме того, Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что Богуслаев подозревается в работе на Россию. "Он поставлял детали в самолеты и вертолеты, которые сейчас бомбят Украину. Есть подтверждения работы на спецслужбы России, в том числе и во время войны", - говорится в сообщении.
Богуслаеву 83 года, он президент АО "Мотор Сич", генеральный конструктор по созданию и модернизации вертолетной техники. Был депутатом 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов Верховной Рады (трижды – от "Партии регионов").
"Мотор Сич" – одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей, вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.