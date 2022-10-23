Правоохранители задержали президента "Мотор Сичи" Богуслаева - СМИ

Президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за государственную измену.

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Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник.

"Известно, что бывшего владельца компании, экс-регионала под конвоем везут сейчас в Киев", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

УП со ссылкой на источники сообщает, что Богуслаева подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

Кроме того, Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что Богуслаев подозревается в работе на Россию. "Он поставлял детали в самолеты и вертолеты, которые сейчас бомбят Украину. Есть подтверждения работы на спецслужбы России, в том числе и во время войны", - говорится в сообщении.

Богуслаеву 83 года, он президент АО "Мотор Сич", генеральный конструктор по созданию и модернизации вертолетной техники. Был депутатом 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов Верховной Рады (трижды – от "Партии регионов").

"Мотор Сич" – одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей, вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.