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Правоохранители разоблачили факты сотрудничества экс-президента "Мотор Сечи" Богуслаева с террористами "ДНР" (ВИДЕО)
Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленное должностное лицо осуществляло финансирование террористической организации "ДНР". В частности, через уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования.
Среди прочего он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР". Его целью было снабжение авиакомплектующих предприятий военно-промышленного комплекса РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Установлено, что из-за сделки "бюджет" террористической организации "ДНР" получил более 290 млн российских рублей в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд рашистов", - отмечают в СБУ.
Вырученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.
"На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили главе промышленного гиганта о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации)", - сообщили в СБУ.
Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО "Мотор Сич" от представителей военно-политического руководства РФ.
В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.
При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева 14 декабря продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Богуслаеву до 11 февраля.