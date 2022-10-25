Президента "Мотор Сич" Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, - ОП

Подозреваемый в сотрудничестве с россиянами президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев может быть обменян на украинских военнопленных, как это было в случае с народным депутатом Виктором Медведчуком.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан", - отметил Подоляк.

По его словам, Украина и дальше будет делать все возможное для освобождения военнопленных. Потому Богуслаев также может попасть в обменный список.

"За Медведчуком вы видите – использовали субъекта, получили все данные, показания, отдали, забрали своих ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность для того, чтобы забрать своих граждан", – сказал Подоляк.

Напомним, Шевченковский районный суд на заседании 24 октября избрал президенту корпорации "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в РФ оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.