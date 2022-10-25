Президента "Мотор Січ" Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, - ОП

Підозрюваного у співпраці з росіянами президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, як це було у випадку з народним депутатом Віктором Медведчуком.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян", - зазначив Подоляк.

За його словами, Україна і надалі робитиме все можливе для звільнення військовополонених. Тому Богуслаєв також може потрапити в обмінний список.

"За Медведчуком ви бачите - використали суб'єкта, отримали всі дані, свідчення, віддали, забрали своїх хлопців. Я сподіваюся, що ми використовуватимемо будь-яку можливість для того, щоб забрати своїх громадян", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд на засіданні 24 жовтня обрав президенту корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.