Блокировал поставку боевого вертолета военным: экс-президенту "Мотор Сичи" сообщено о новом подозрении

Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе следственных действий установлена причастность высокопоставленного должностного лица к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора.

По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по возмездной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте.

Впрочем, руководитель промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа.

Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.

Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопоты и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта.

"По данному факту президенту АО "Мотор Сич" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, ранее сообщалось, что украинская "Мотор Сич" продавала находившиеся под санкциями США и ЕС иранским предприятиям авиационные двигатели. Среди таких компаний была и Design and Manufacturing of Aeroengines, которая, по данным НАПК, причастна к разработке и производству беспилотника Shahed-171.

Напомним, что СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022г. По данным следствия, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

"Схемы" сообщали, что Богуслаев, четырежды избиравшийся депутатом Верховной Рады, еще с 2000 года имеет российское гражданство.