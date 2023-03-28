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Блокировал поставку боевого вертолета военным: экс-президенту "Мотор Сичи" сообщено о новом подозрении
Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в ходе следственных действий установлена причастность высокопоставленного должностного лица к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора.
По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по возмездной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Впрочем, руководитель промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа.
Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.
Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопоты и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта.
"По данному факту президенту АО "Мотор Сич" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Отметим, ранее сообщалось, что украинская "Мотор Сич" продавала находившиеся под санкциями США и ЕС иранским предприятиям авиационные двигатели. Среди таких компаний была и Design and Manufacturing of Aeroengines, которая, по данным НАПК, причастна к разработке и производству беспилотника Shahed-171.
Напомним, что СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022г. По данным следствия, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.
"Схемы" сообщали, что Богуслаев, четырежды избиравшийся депутатом Верховной Рады, еще с 2000 года имеет российское гражданство.