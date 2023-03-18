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Больше не почетный гражданин. В Запорожье приняли решение по экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

Больше не почетный гражданин. В Запорожье приняли решение по экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву

Депутаты Запорожского городского совета лишила звания "Почетного гражданина Запорожья" экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет пресс-служба горсовета.

"Еще одно решение - лишение Вячеслава Богуслаева звания Почетного гражданина. Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем славного казацкого города. Спасибо депутатам, которые поддержали эту инициативу", - отметил он.

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Автор:
Нина Комащенко