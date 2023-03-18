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Більше не почесний громадянин. У Запоріжжі прийняли рішення щодо експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Депутати Запорізької міської ради позбавила звання "Почесного громадянина Запоріжжя" експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише пресслужба міськради.
"Ще одне рішення - позбавлення В’ячеслава Богуслаєва звання Почесного громадянина. Людина, яка співпрацювала з росіянами, не може бути почесним мешканцем славного козацького міста. Дякуємо депутатам, які підтримали цю ініціативу", - зазначив він.
Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради,російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.