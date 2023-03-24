Продавала двигуни. "Мотор Січ" роками співпрацювала з іранськими компаніями, – "Схеми"

Українська "Мотор Січ" продавала іранським підприємствам, які перебували під санкціями США та ЄС, авіаційні двигуни. Серед таких компаній була й Design and Manufacturing of Aeroengines, яка, за даними НАЗК, причетна до розробки й виробництва безпілотника Shahed-171. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Зазначається, що документальні докази співпраці українського підприємства з іранськими компаніями правоохоронці знайшли в кабінеті нині заарештованого експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва.

Журналісти виділили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала "Мотор Січ". Ідеться про:

Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), вона ж – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

"Мотор Січ" продавала іранцям авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Їх встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які використовують російські окупанти у війні проти України.

ЄС запровадив санкції проти Design and Manufacturing of Aeroengines у 2012 році, а США – в 2022. Однак Рада нацбезпеки і оборони України ввела обмеження проти фірми 18 березня 2023 року.

За даними журналістів, співпраця "Мотор Січ" і DAMA у 2021 році відбувалася за посередництва білоруської державної компанії "Бєлвнєшпромсєрвіс". Остання вже давно перебуває під санкціями за торгівлю з Сирією та Іраном.

А продаж двигунів іранській IACI відбувався ще в 2013-2014 роках. Вищезгадана DAMA стала правонаступницею саме цієї компанії.

Як вказують "Схеми", IACI пов’язана з державним військово-промисловим комплексом Ірану. Фірма займається технічним обслуговуванням та капітальним ремонтом військових повітряних суден, і на момент листування з керівництвом "Мотор Січі" перебувала під численними санкціями на Заході.

РНБО запровадила обмеження проти IACI також кілька днів тому.

Крім того, DAMA вважається підставною компанією, яка здійснювала таємні закупівлі для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

За даними Управління контролю за іноземними активами США, HESA була залучена до розробки дронів Shahed-136. Фірма згадується у кореспонденції "Мотор Січі", яка датується квітнем 2021 року.

США ввели санкції проти компанії з 2008 року, а ЄС – із 2010-го. Пізніше обмеження запровадили також Японія, Велика Британія, Австралія, Канада та Південна Корея. Віднедавна HESA потрапила й під українські санкції.

Також розслідувачі виявили ще одну компанію з Ірану, з якою торгувала "Мотор Січ": New Aviation Technology and System (NATS). Однак санкції проти неї досі не запроваджені, хоча там працюють ті самі люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств.

Нагадаємо, що СБУ затримала Вʼячеслава Богуслаєва у жовтні 2022 року. За даними слідства, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних гелікоптерів.

"Схеми" повідомляли, що Богуслаєв, який чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, ще з 2000 року має російське громадянство.