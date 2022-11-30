Новим директором підприємства “Мотор Січ” призначено Олексія Нікіфорова

Призначено нове керівництво українського підприємства, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, ПАТ "Мотор Січ".

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Так, 28 листопада 2022 року наказом Міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство.

Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, Голови та Членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади Президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва.

Наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.

У відомстві також повідомили, що було обрано новий склад наглядової ради та її Голову – заступника Міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Зазначається, що відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня суд заарештував президента "Мотор Січі" Богуслаєва.