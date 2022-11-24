Елітні авто, зброя і антикваріат: СБУ запобігла вивезенню з України майна президента "Мотор Січ"

Декілька керівників структурних підрозділів АТ "Мотор Січ" намагалися приховано вивезти з України активи президента заводу В'ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження.

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Служба безпеки України запобігла вивезенню активів та встановила учасників оборудки, повідомила 24 листопада пресслужба СБУ.

Фігуранти намагалися сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти "активи".

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

катер;

3 мисливські рушниці і гвинтівку;

велику кількість предметів старовини народів Європи.

СБУ також виявила інших поплічників Богуслаєва, які схиляли працівників заводу до збору підписів під "колективним зверненням" щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника. Вони психологічно тиснули на людей, погрожували звільненням і подальшими "наслідками".

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, як це було у випадку з народним депутатом Віктором Медведчуком.