Элитные авто, оружие и антиквариат: СБУ предотвратила вывоз из Украины имущества президента "Мотор Сич"

Несколько руководителей структурных подразделений АО "Мотор Сич" пытались скрыто вывезти из Украины активы президента завода Вячеслава Богуслаева на сотни миллионов гривен во избежание его ареста в рамках уголовного производства.

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Служба безопасности Украины предотвратила вывоз активов и установила участников незаконной сделки, сообщила 24 ноября пресс-служба СБУ.

Фигуранты пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти активы.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;

катер;

3 охотничьих ружья и винтовку;

много старинных предметов народов Европы.

СБУ также обнаружила других приспешников Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя. Они психологически давили на людей, угрожали увольнением и "последствиями".

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, российское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, как это было в случае с народным депутатом Виктором Медведчуком.