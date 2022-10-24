Суд арестовал президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Шевченковский районный суд на заседании 24 октября избрал президенту корпорации "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаева меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины, которая задержала и сообщила Богуслаеву о подозрении по статьям 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия Олегу Дзюбе, который также был задержан СБУ.

"Досудебное расследование продолжается. СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности", - добавляют в спецслужбе.

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева и Дзюбу 22 октября. По данным спецслужбы, они наладили транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, российское гражданство, которое у него имеется еще с 2000 года.