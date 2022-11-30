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Новым директором предприятия "Мотор Сич" назначен Алексей Никифоров
Назначено новое руководство украинского предприятия, специализирующееся на производстве авиационной техники, ПАО "Мотор Сич".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Так, 28 ноября 2022 года приказом Министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие.
Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, Председателя и Членов Совета директоров. Также, прекращены полномочия и уволены с должности Президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Приказом Министра обороны Украины Генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.
В ведомстве также сообщили, что был избран новый состав наблюдательного совета и его Председатель – заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.
Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре.
Отмечается, что теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7.
Напомним, что в конце октября суд арестовал президента "Мотор Сечи" Богуслаева.