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Категория
Промышленность
Дата публикации

Новым директором предприятия "Мотор Сич" назначен Алексей Никифоров

Новым директором предприятия "Мотор Сич" назначен Алексей Никифоров

Назначено новое руководство украинского предприятия, специализирующееся на производстве авиационной техники, ПАО "Мотор Сич".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, 28 ноября 2022 года приказом Министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, Председателя и Членов Совета директоров. Также, прекращены полномочия и уволены с должности Президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева.

Приказом Министра обороны Украины Генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.

В ведомстве также сообщили, что был избран новый состав наблюдательного совета и его Председатель – заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре.

Отмечается, что теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7.

Напомним, что в конце октября суд арестовал президента "Мотор Сечи" Богуслаева.