Продавала двигатели. "Мотор Сич" годами сотрудничала с иранскими компаниями, - "Схемы"

Украинская "Мотор Сич" продавала иранским предприятиям, которые находились под санкциями США и ЕС, авиационные двигатели. Среди таких компаний была и Design and Manufacturing of Aeroengines, которая, по данным НАПК, причастна к разработке и производству беспилотника Shahed-171. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Отмечается, что документальные доказательства сотрудничества украинского предприятия с иранскими компаниями правоохранители обнаружили в кабинете ныне арестованного экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Журналисты выделили три иранские фирмы, с которыми сотрудничала "Мотор Сич". Речь идет о:

Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), она же – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

"Мотор Сич" продавала иранцам авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117. Их устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, которые используют российские оккупанты в войне против Украины.

ЕС ввел санкции против Design and Manufacturing of Aeroengines в 2012 году, а США – в 2022. Однако Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел ограничения против фирмы 18 марта 2023 года.

По данным журналистов, сотрудничество "Мотор Сич" и DAMA в 2021 году происходило при посредничестве белорусской государственной компании "Белвнешпромсервис". Последняя уже давно находится под санкциями за торговлю с Сирией и Ираном.

А продажа двигателей иранской IACI проходила еще в 2013-2014 годах. Вышеупомянутая DAMA стала правопреемницей именно этой компании.

Как указывают "Схемы", IACI связана с государственным военно-промышленным комплексом Ирана. Фирма занимается техническим обслуживанием и капитальным ремонтом военных воздушных судов, и на момент переписки с руководством "Мотор Сичи" находилась под многочисленными санкциями на Западе.

СНБО ввел ограничения против IACI также несколько дней назад.

Кроме того, DAMA считается подставной компанией, совершавшей тайные закупки для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

По данным Управления контроля за иностранными активами США, HESA была вовлечена в разработку дронов Shahed-136. Фирма упоминается в корреспонденции "Мотор Сичи", которая датируется апрелем 2021 года.

США ввели санкции против компании с 2008 года, а ЕС – с 2010-го. Позже ограничения ввели также Япония, Великобритания, Австралия, Канада и Южная Корея. Недавно HESA попала и под украинские санкции.

Также расследователи обнаружили еще одну компанию из Ирана, с которой торговала "Мотор Сич": New Aviation Technology and System (NATS). Однако санкции против нее до сих пор не введены, хотя там работают те же люди, которые перешли из подсанкционных иранских предприятий.

Напомним, что СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года. По данным следствия, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессора оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

"Схемы" сообщали, что Богуслаев, который четырежды избирался депутатом Верховной Рады, еще с 2000 года имеет российское гражданство.