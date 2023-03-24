СБУ задержала очередных агентов РФ, среди них – инженер-конструктор завода "Мотор Сич" (ФОТО)

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в Киевской области и Запорожье. Среди них – инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, в начале февраля 2023 года агентов завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через Телеграмм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

По указаниям врага агенты разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов. СБУ поэтапно задокументировала их преступные действия.

"В Запорожье сообщником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности", – говорится в сообщении.

Второго агента задержали в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что развединформация требовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

В ходе обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписка с агрессором.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Им грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задержала экспрезидента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

При этом СМИ обнаружили у Богуслаева, который в свое время четырежды избирался депутатом Верховной Рады, русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.